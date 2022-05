Volop aandacht voor jubileum Elizabeth op Britse radio en tv

De BBC besteedt deze en volgende maand uitgebreid aandacht aan het platina jubileum van koningin Elizabeth. De omroep heeft het volledige programma voor radio en televisie bekendgemaakt en dat bestaat naast registraties van evenementen ook uit speciale uitzendingen om te vieren dat de Queen zeventig jaar op de troon zit.

De meeste uitzendingen zijn er rond het weekend van 4 en 5 juni, wanneer de evenementen voor het jubileum plaatsvinden. Zo wordt bijvoorbeeld op 2 juni op tv verslag gedaan van de Trooping the Colour-parade en is twee dagen later ook het concert op Buckingham Palace live op televisie te zien. In dat weekend worden verder ook meerdere documentaires over Elizabeth uitgezonden.

Ook BBC Radio 2 is op 4 juni bij het concert op Buckingham Palace aanwezig. Ook draaien radiozenders op meerdere dagen muziek in het teken van de koningin en zijn er documentaires te horen.

Het jubileumprogramma wordt op 12 mei afgetrapt met de televisiespecial The Queens Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking. Daarin strijden thuisbakkers tegen elkaar om het beste baksel te maken voor Elizabeth. Bakker Mary Berry beoordeelt de creaties.