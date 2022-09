Wachtrijbandjes voor afscheid Elizabeth verhandeld op eBay

Verkoopsite eBay heeft een stokje gestoken voor de verkoop van polsbandjes voor de wachtrij voor het afscheid van koningin Elizabeth. De duizenden mensen die in Londen in de rij staan voor het afscheid van de overleden vorstin in Westminster Hall krijgen een bandje om hun plek in de rij te markeren. Britten proberen de gebruikte bandjes nu op eBay te slijten.

De unieke bandjes, die in verschillende kleuren worden uitgegeven, worden soms zelfs aangeboden voor 1000 of 2000 pond (respectievelijk 1140 of 2280 euro). Het verkopen van de bandjes gaat echter tegen het beleid van de website in, laat een woordvoerder volgens ITV weten. Hij stelt dat eBay het aanbod van de bandjes daarom van de site haalt.

In Westminster Hall kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Daarvoor staan duizenden mensen in de rij. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.