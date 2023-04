Zien: William en Catherine herdenken koningin Elizabeth met nieuwe foto

Prins William en prinses Catherine staan op Instagram stil bij de geboortedag van Williams oma, koningin Elizabeth. Dat doen ze met een nieuw uitgegeven foto van de overleden koningin en een deel van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

“Vandaag zou het de 97e verjaardag van de overleden koningin Elizabeth zijn geweest”, schrijven William en Catherine bij de foto, die afgelopen zomer door Catherine is gemaakt op Balmoral Castle in Schotland. Dat is ook de locatie waar Elizabeth op 8 september vorig jaar overleed.

Eerder stonden de Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla al stil bij de geboortedag van de koningin. “Vandaag herdenken we het ongelooflijke leven en de nalatenschap van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, op wat haar 97e verjaardag zou zijn geweest”, luidt het bericht van het koningspaar.