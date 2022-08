William en Catherine vragen aandacht voor gevaarlijk werk rangers

De Britse prins William en zijn vrouw Catherine vragen vrijdag via sociale media aandacht voor het gevaarlijke werk van natuurbeschermers in Afrika. Ze doen dit naar aanleiding van de moord op Anton Mzimba, vorige week in Zuid-Afrika. William en Mzimba hadden elkaar vorig jaar nog gesproken over het werk van de natuurbeschermer.

“Rangers zoals Anton staan ​​in de frontlinie van het natuurbehoud en beschermen zowel mensen als dieren in het wild. In hun vele rollen zijn zij leraren, verzorgers en onderzoekers, die daarnaast een wereld beschermen die zichzelf niet kan verdedigen”, schrijven de hertog en hertogin van Cambridge op Twitter. “Dit is gevaarlijk werk. De afgelopen tien jaar zijn meer dan duizend rangers vermoord en ze hebben onze steun meer dan ooit nodig.”

In hun bericht noemen de Cambridges Tusk.org, een organisatie die zich samen met rangers en de samenleving in meer dan twintig landen inzet voor natuurbescherming. Speciale aandacht vragen ze voor de 2022 Wildlife Ranger Challenge, een halve marathon die in landen over de hele wereld wordt gelopen om geld in te zamelen voor de bescherming van de mannen en vrouwen die op hun beurt de natuur en dieren beschermen tegen stropers. “Op de dag dat deze uitdaging werd gelanceerd, hoorden we dat Anton mogelijk in zijn huis was vermoord en dat zijn vrouw ernstig gewond was”, schrijven William en Catherine.

“Het verwoestende nieuws over Anton, die een voorbeeld was van moed en toewijding, illustreert de dreiging waarmee rangers elke dag worden geconfronteerd”, voegt William bij het bericht nog toe in een aparte notitie. “Het werk van een ranger is cruciaal, maar kan gevaarlijk zijn omdat ze regelmatig worden geconfronteerd met georganiseerde misdaad. Afgelopen zondag was het World Ranger Day. Terwijl we Anton herinneren, is het belangrijk dat we rangers via organisaties zoals Tusk of ons werk met United for Wildlife, de juiste ondersteuning bieden zodat dit soort incidenten niet meer gebeurt”, besluit William.