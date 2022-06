William en Catherine wonen fotografieworkshop bij

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben woensdag bij de organisatie ELEVATE in Londen een film- en fotografieworkshop bijgewoond. De hertogin van Cambridge, die zelf ook graag fotografeert, wilde volgens een deelnemer van alles weten over een van de camera’s die ze gebruiken.

ELEVATE is een organisatie die mensen met een Brits-Caribische achtergrond onder de 30 jaar workshops en hulp aanbiedt om de kans op een baan in de creatieve sector te vergroten. De prins en zijn vrouw gingen in gesprek met deelnemers van een film- en fotografieworkshop.

De 22-jarige Davinia Clarke vertelde Catherine hoe ze heeft geleerd een schoudercamera te gebruiken. De hertogin wilde het zware apparaat zelf ook proberen. “Ze deed het beter dan ik”, vertelde Clarke na afloop aan het Britse tijdschrift Hello!

De Cambridges bezochten de organisatie vanwege Windrush Day, de dag waarop in het Verenigd Koninkrijk wordt gevierd dat Caribische immigranten naar het land kwamen om te helpen met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. William en Catherine waren woensdag ook bij de onthulling van een monument op Waterloo Station ter ere van Windrush Day.