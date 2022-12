Filip krijgt Kuifje-album cadeau van nieuwe Belgische astronaut

De Belgische koning Filip heeft woensdagmiddag de nieuwe Belgische astronaut Raphaël Liégeois ontvangen op het kasteel van Laken. De koning was zeer geïnteresseerd, zei de 34-jarige astronaut volgens persbureau Belga na afloop van het bezoek.

“Ik was heel blij met zijn enthousiasme”, zei Liégeois verder. Volgens hem is de koning al sinds zijn kindertijd geïnteresseerd in de ruimte. Toen in november bekend werd dat Liégeois was geselecteerd als een van de nieuwe astronauten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA deelde het Belgische hof al een felicitatie namens koning Filip.

De koning heeft ook mogelijk een rol gespeeld in de benoeming van de Belg als nieuwe astronaut. De directeur-generaal van het ESA, Josef Aschbacher, was bij Filip op audiëntie geweest. De vorst sprak met hem over zijn passie voor de ruimtevaart en het verlangen van de Belgische bevolking om eventueel een astronaut te hebben.

De astronaut had volgens Belga ook een aantal presentjes meegenomen voor de Belgische vorst. Het ging om het Kuifje-stripalbum Raket naar de maan en een astronauten-pin, die Liégeois kreeg van de ESA op de dag dat hij astronaut werd. Liégeois zou na Dirk Frimout en Frank De Winne de derde Belg kunnen worden die de ruimte ingaat.