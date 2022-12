Gesprek en excuses voor vermeend racisme op Buckingham Palace

Op Buckingham Palace is vrijdagochtend een gesprek gevoerd over de vermeende racistische uitspraken die daar vorige maand zijn gedaan door een hofdame. Ngozi Fulani, voorzitter van de liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld Sistah Space, zou op een receptie op Buckingham Palace racistisch bejegend zijn door hofdame Lady Susan Hussey.

Hussey stelde Fulani meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn, maar de hofdame bleef vragen waar zij en haar familie “oorspronkelijk” vandaan kwamen. De hofdame, die de peetmoeder van prins William is, heeft excuses aangeboden en haar ontslag inmiddels ingediend.

Vrijdagochtend gingen Hussey en Fulani met elkaar in gesprek op Buckingham Palace. Het was een ontmoeting “vol warmte en begrip”, zo luidt de verklaring van het Britse hof. Hussey heeft haar excuses aangeboden voor haar vraag en de gevoelens die deze heeft opgeroepen bij Fulani. Ook zegt zij zich meer te gaan verdiepen over de gevoeligheid die dit onderwerp met zich meebrengt. Fulani heeft de excuses geaccepteerd.

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla zijn geïnformeerd over het gesprek en zijn “tevreden” met de uitkomst. De medewerkers van Buckingham Palace zullen zich blijven focussen op diversiteit en inclusiviteit, onder meer door middel van trainingen.