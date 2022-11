Gouverneur Zuid-Australië op audiëntie bij koning Charles

Frances Adamson, gouverneur van Zuid-Australië, is donderdag op audiëntie geweest bij de Britse koning Charles. De twee ontmoetten elkaar op Buckingham Palace.

Zuid-Australië is een deelstaat van Australië en is gelegen aan de zuidkust. Adamson is sinds oktober vorig jaar gouverneur van de deelstaat.

Charles ontving begin november de Jordaanse koning Abdullah al op audiëntie. In oktober kwamen de presidenten van Togo, de Democratische Republiek Congo en Gabon al langs op Buckingham Palace.