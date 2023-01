Haakon neemt plaats in adviescommissie WK skiën

Kroonprins Haakon van Noorwegen gaat zich bemoeien met de organisatie van het wereldkampioenschap skiën in 2025 in Trondheim. De zoon van koning Harald neemt op uitnodiging van de Noorse skibond zitting in de hoofdcommissie. Vrijdag stond het eerste overleg op het programma, deelt het hof.

De commissie staat het bestuur van het WK bij met advies. Tot het evenement plaatsheeft komen ze drie tot vier keer per jaar bijeen.

Voor Haakon is het overigens geen nieuw ‘bijbaantje’. Hij deed hetzelfde al in 2011 toen het WK skiën in Oslo plaatshad.