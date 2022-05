Halfzus geeft Meghan schuld van gezondheidsproblemen vader

Samantha Markle stelt dat haar halfzus Meghan de oorzaak is van alle gezondheidsproblemen waarmee haar vader Thomas kampt. Hij zou enorm veel stress hebben nu hij al jaren geen contact meer heeft met de hertogin van Sussex.

Thomas is momenteel herstellende van een beroerte nadat hij maandagavond met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht. Volgens Samantha heeft hij verlammingsverschijnselen aan de linkerzijde van zijn lichaam. Zo kan hij de spieren in zijn gezicht niet bewegen en zijn linkerhand nauwelijks gebruiken, zegt ze tegen TMZ.

Volgens de halfzus van Meghan zou de 77-jarige Thomas nooit in het ziekenhuis hebben gelegen als hij nog gewoon contact met de vrouw van de Britse prins Harry had. Als Meghan nu nog geen spijt zou hebben, krijgt ze dat waarschijnlijk nooit, zo oordeelt Samantha. Mocht Thomas overlijden kan Meghan “verdomme ook beter wegblijven van de begrafenis en het niet gebruiken als fotomoment”.

Het is niet de eerste keer dat Thomas met medische problemen in het nieuws komt. Vlak voor het huwelijk van zijn dochter en Harry in 2018 zei de Amerikaan dat hij twee hartaanvallen had gehad. Ook die zouden volgens Samantha het gevolg zijn van stress vanwege de situatie rondom Meghan.