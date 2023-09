Harry en Meghan in het zilver bij concert Beyoncé

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn gespot op de tribune bij een concert van Beyoncé. De Daily Mail meldt dat de twee vrijdagavond van het optreden genoten in een skybox in het SoFi Stadium in Los Angeles. Ook de moeder van Meghan, Doria Ragland, was erbij.

De hertog en hertogin van Sussex hielden zich aan de dresscode; ze waren beide in het zilver gehuld. Ook Ragland, die zaterdag haar 67e verjaardag viert, had een zilveren outfit aangetrokken.

Beyoncé had haar fans gevraagd om zilver naar haar concert te dragen vanwege haar eigen verjaardag op 4 september. De zangeres wordt dan 42 jaar oud.

Voor Meghan is het haar tweede concert van een wereldster in korte tijd. Vorige maand was ze bij een show van Taylor Swift. Dat optreden bezocht ze zonder haar man Harry, die op dat moment in Japan zat voor een werktrip.