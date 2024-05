Zeeuwse ringrijders laten koning niet paardrijden

Koning Willem-Alexander hoeft dinsdag tijdens zijn bezoek aan het Zeeuwse Nieuw- en Sint Joosland niet bang te zijn dat hij zelf in actie moet komen tijdens de jaarlijkse wedstrijd ringrijden. “Geen schijn van kans”, zegt Bartjan Volmer, voorzitter van ringrijdersvereniging Nieuwland, zaterdag in de krant PZC. “Burgemeester Schouwenaar is hier ooit op een paard geklommen. Nu kan dat echt niet meer.”

Bij het ringrijden moeten deelnemers op een ongezadeld trekpaard proberen een lans door een ring te steken. Dat gaat dit jaar niet anders dan de Nieuwlandse ringrijders gewend zijn. “We kunnen de straat vegen en de rode loper uitleggen. Maar waarom zouden we?” zegt Volmer. “De koning komt kijken. Wij laten hem zien wat we met Pinksterdrie doen en geven hem uitleg. We doen het al tweehonderd jaar zo. Waarom zouden we het nu anders aanpakken?”

Wel hoopt Volmer dat Willem-Alexander eenmaal thuis aan koningin Máxima en de drie prinsessen over zijn ervaringen vertelt. “Het zou mooi zijn als hij thuis aan de koningin en de prinsessen kan uitleggen hoe fantastisch ringrijden is. En dan tegen ze zegt: ‘Daar moet je volgend jaar zelf ook bij zijn’.”