Japanners kunnen jarige keizer weer toejuichen

De Japanse keizer Naruhito heeft voor het eerst sinds hij bijna vier jaar geleden de troon besteeg zijn verjaardag in het openbaar kunnen vieren. Samen met een deel van zijn familie verscheen hij op het balkon van het keizerlijk paleis in Tokio. Het toegestroomde publiek, bewapend met een groot aantal Japanse vlaggetjes, juichte hen toe.

Naruhito is sinds mei 2019 keizer nadat zijn vader Akihito de eerste keizer in 200 jaar werd die aftrad. Vanwege de coronacrisis waren er sindsdien echter geen verjaardagsvieringen voor de nieuwe keizer. Dat kon dit jaar voor het eerst. Het keizerlijk hof koos uit 60.000 aanmeldingen bijna 5000 Japanners die erbij mochten zijn. Voor de pandemie was er geen limiet.

“Ik ben erg blij om mijn verjaardag voor het eerst in het openbaar te vieren”, sprak de keizer. Ook drong Naruhito aan op steun voor mensen die worstelen met de stijgende prijzen en de restanten van de pandemie. Volgens de keizer hebben veel mensen het er moeilijk mee.

Mondmaskers

De keizer kreeg op het balkon gezelschap van zijn vrouw keizerin Masako en hun dochter prinses Aiko. Ook broer en kroonprins Akishino en zijn vrouw en dochter waren erbij. Allen stonden achter gepantserd glas en droegen uit voorzorg mondmaskers.

Vorige maand verscheen de familie ook al op het balkon voor de traditionele nieuwjaarsgroet. Ook die kon voor het eerst weer plaatshebben sinds het begin van de coronacrisis.