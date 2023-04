Japans keizerlijk hof gaat meer informatie delen

Het Japans keizerlijk hof gaat op een andere manier met het publiek communiceren. Daarvoor is zaterdag een nieuw pr-kantoor geopend, melden Japanse media.

Het hof wil onder meer “een vollediger beeld” geven over de leden van de keizerlijke familie en hun activiteiten. Zo krijgt naar verwachting de website een opfrisbeurt. Een team van ongeveer tien mensen gaat daarmee aan de slag. Over de introductie van sociale media zou nog worden getwijfeld.

Keizer Naruhito stelde in februari op zijn 63e verjaardag al dat het hof zich meer zou moeten openstellen voor de buitenwereld. “Het is belangrijk om informatie over de keizerlijke familie op het juiste moment en op een manier te communiceren die gemakkelijk te begrijpen is”, zei hij. Zodoende kan een “vertrouwensrelatie” met het publiek worden opgebouwd, vond de keizer. Kroonprins Akishino zei in november dat hij openstond voor sociale media.

In tegenstelling tot veel Europese koninklijke families deelt het keizerlijk hof tot nu toe niet of nauwelijks dingen met het publiek. Er zijn bijvoorbeeld geen kanalen op sociale media.

De Japanse keizerlijke familie kreeg in 2021 veel kritiek vanwege het controversiële huwelijk van Akishino’s dochter Mako met Kei Komuro. Door meer met het publiek te delen, wil het hof herhaling voorkomen.