Japans kroonprinselijk paar naar kroning van Charles

Kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko van Japan reizen in mei naar het Verenigd Koninkrijk voor de kroning van koning Charles. Volgens Japanse media zijn de twee uitgenodigd voor de ceremonie in Westminster Abbey in Londen.

Of keizer Naruhito en keizerin Masako ook aanwezig zullen zijn is nog niet bekend. Het paar was vorig jaar september wel naar Londen gekomen voor de begrafenis van koningin Elizabeth.

Van maar weinig koninklijke gasten is bekendgemaakt of ze op 6 mei bij de kroning van Charles zijn. Prins Albert van Monaco liet eerder zelf weten op het vliegtuig te stappen.