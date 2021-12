Foto’s: Japanse keizer-emeritus Akihito viert 88e verjaardag

De Japanse keizer-emeritus Akihito is donderdag 88 jaar geworden. Volgens het Keizerlijk Hofagentschap (IHA) is hij daarmee de oudste levende Japanse keizer ooit. Ter gelegenheid van de verjaardag deelde het Japanse hof ook nieuwe portretten van de jarige, met zijn vrouw Michiko naast zich.

Akihito neemt met zijn 88 jaar het record van zijn vader Hirohito over. Keizer Showa, zoals laatstgenoemde postuum wordt aangeduid, was van 25 december 1926 tot zijn dood in 1989 keizer. Hij werd 87 jaar.

Akihito trad in 2019 af als keizer. Hij zat destijds al 30 jaar op de troon. Het was de eerste keer in tweehonderd jaar dat in Japan een keizer aftrad. Er was een speciale wet voor nodig om dat mogelijk te maken.