Japanse prins Hitachi wordt maandag geopereerd

De Japanse prins Hitachi (87), de jongste broer van emeritus keizer Akihito, wordt maandag geopereerd. De prins heeft stenen in zijn urineleider die in het ziekenhuis in Tokio zullen worden verpulverd.

Hitachi werd begin deze maand met koorts opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd toen ook al behandeld voor de stenen in zijn urineleider, maar maandag is dus een operatie nodig.

Het Japanse hof laat aan lokale media weten dat het goed gaat met de prins en dat hij geen pijn heeft.