Kei Komuro geregistreerd als advocaat in New York

Kei Komuro, echtgenoot van de Japanse oud-prinses Mako, is geregistreerd als advocaat in de Amerikaanse staat New York. Dit blijkt uit een bericht van een lokale gerechtelijke website dat werd opgeduikeld door de Japan Times.

Komuro’s registratie werd maandag officieel en volgt op zijn derde poging om te slagen voor het staatsexamen afgelopen juli. De 31-jarige Komuro studeerde in mei 2021 af aan de Fordham University School of Law in New York City. Hij en het 31-jarige nichtje van keizer Naruhito wonen sinds eind 2021 in de stad.

De twee trouwden in oktober van 2021, waarbij Mako haar titels heeft opgegeven om te kunnen trouwen met haar niet-adellijke partner. De Imperial House Law uit 1947 beperkt erfgenamen van de keizerlijke troon tot het trouwen met partners met een keizer in de vaderlijke lijn, behalve als ze hun status opgeven.