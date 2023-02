Naruhito ziet kansen in keizerlijke communicatie

In navolging van zijn broer kroonprins Akishino vindt ook keizer Naruhito dat het keizerlijk hof zich meer zou moeten openstellen voor de buitenwereld. “Het is belangrijk om informatie over de keizerlijke familie op het juiste moment en op een manier te communiceren die gemakkelijk te begrijpen is”, zei de keizer donderdag op zijn 63e verjaardag tegen Japanse media. Zodoende kan een “vertrouwensrelatie” met het publiek worden opgebouwd.

In tegenstelling tot veel Europese koninklijke families deelt het keizerlijk hof niet of nauwelijks dingen met het publiek. Er zijn bijvoorbeeld geen kanalen op sociale media. Het hof liet vorig najaar al weten te overwegen om het aantal medewerkers dat betrokken is met de communicatie uit te breiden. Ook de website krijgt mogelijk een opfrisbeurt.

Kroonprins Akishino suggereerde in november dat het “eenvoudiger” zou zijn als familieleden rechtstreeks informatie zouden delen. Sociale media zouden een “mogelijkheid” zijn, maar Akishino stelde dat het onwaarschijnlijk is dat hij die zelf zal gebruiken.