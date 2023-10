Koning Jordanië: verplaatsing van Palestijnen oorlogsmisdaad

Gedwongen verplaatsing van Palestijnen zou een oorlogsmisdaad zijn, zei de Jordaanse koning Abdullah bij een vredestop in de Egyptische hoofdstad Caïro. Hoogwaardigheidsbekleders van over de wereld zijn daar bijeen om het te hebben over de oorlog tussen Hamas en Israël.

“Israëlische leiders moeten begrijpen dat er geen militaire oplossing is voor hun veiligheidszorgen”, zei de koning. “Op dit moment is Israël bezig met het letterlijk uithongeren van de burgers in Gaza. Maar de Palestijnen hongeren al decennia naar hoop, vrijheid en een toekomst.”

Israël moet zich realiseren dat een “staat nooit kan gedijen als die is gebouwd op de fundamenten van onrechtvaardigheid”, zei de koning. “En het eindigt met twee staten: Palestina en Israël die land en vrede delen van de rivier tot aan de zee.”

Volgens Abdullah is de enige weg naar een veilige toekomst voor de mensen in het Midden-Oosten en de rest van de wereld het “besef dat elk menselijk leven dezelfde waarde heeft”.