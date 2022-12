Justine Marcella: docu Harry & Meghan reclame voor hun liefde

Justine Marcella vindt het woord “documentaire” niet het juiste om de documentaire van prins Harry en Meghan te omschrijven. De oud-hoofdredacteur van Vorsten noemt de eerste drie delen van de docureeks Harry & Meghan eerder “een prachtige reclamefilm”.

“Een reclamefilm over de liefde die deze twee voor elkaar hebben”, zegt Marcella donderdagavond in HLF8. “Ik vond het suikerzoet, heel romantisch.” De royaltywatcher is nieuwsgierig naar de resterende drie afleveringen van de docuserie. “Nu hebben ze het een beetje opgebouwd. Ik denk dat dat is, om even neer te zetten wie wij zijn. En dat we in de volgende drie delen te horen krijgen waarom ze de familie uit zijn gestapt.”

In de serie, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen online kwamen, praten de prins en zijn vrouw onder meer over hun relatie met elkaar en met de Britse roddelpers. “We hopen dat het anderen helpt en dat ze zich geïnspireerd voelen”, zegt het koppel. De laatste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan komen volgende week donderdag online.