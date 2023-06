Koning Charles in Roemenië voor eerste solobezoek als koning

Koning Charles is vrijdagmiddag aangekomen in Roemenië. In de hoofdstad Boekarest ging de Britse koning op bezoek bij president Klaus Iohannis op het presidentieel paleis. Het is het eerste overzeese bezoek dat Charles als koning alleen aflegt.

“De koning is begonnen aan zijn eerste overzeese bezoek sinds zijn kroning en reist naar Roemenië voor een soloverblijf in de Transsylvanische regio van het land”, aldus Buckingham Palace over de trip. “Het is niet bekend hoe lang Charles in Roemenië zal doorbrengen.” Bij aankomst werd Charles ontvangen door de militaire wacht. Daarop volgde een receptie met zo’n 300 genodigden.

Het is de eerste keer sinds zijn kroning op 6 mei dat de koning het Verenigd Koninkrijk uitgaat. Voor de kroning bezochten hij en koningin Camilla wel al Duitsland voor een staatsbezoek. Ook was het paar vorige week in Noord-Ierland.

Prins Harry

Koning Charles is groot liefhebber van Roemenië. In 2006 kocht hij er een huis, in het dorp Viscri. Inmiddels dient dat als museum over planten, een andere grote passie van de koning.

Verscheidene Britse media merkten op dat Charles precies in het buitenland is wanneer zijn zoon, prins Harry, in de rechtbank in Engeland moet verschijnen. De prins beschuldigt tabloid The Sun van het hacken van telefoons van leden van de koninklijke familie. Harry besloot in 2019 naar de rechter te stappen. Charles zou volgens een verklaring van advocaten van Harry erop aangedrongen hebben de zaak te staken, omdat het “effect” op de familie zou hebben.