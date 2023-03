Koning Filip bezoekt Zuid-Afrikaanse diamantenindustrie

Koning Filip is vrijdagochtend langsgegaan bij een nieuw centrum van de Zuid-Afrikaanse diamantenindustrie. Deze hub is gevestigd in de Gauteng Industrial Development Zone (GIDZ), een vrijhandelszone bij de luchthaven van Johannesburg.

De koning nam tijdens het bezoek deel aan een rondetafelgesprek met onder anderen lokale ondernemers uit de diamantensector. Het gesprek ging onder meer over hoe er kansen worden geboden aan jongeren en vrouwen. Ook ging het over de export van diamanten. Volgens persbureau Belga komt meer dan 40 procent van de edelmetalen en -stenen in België uit Zuid-Afrika.

Filip nam daarna ook een kijkje in de fabriek. Daar zag hij enkele polijsters aan het werk.

De koning en koningin Mathilde arriveerden woensdagavond in Zuid-Afrika voor hun staatsbezoek dat tot en met zondag duurt. Mathilde was vrijdagochtend ook op pad. Ze bezocht in Soweto het Emuseni Day Care Centre, waar docenten jonge leerlingen helpen om hun denkvaardigheden te ontwikkelen.