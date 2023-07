Koning krijgt bezoek van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp

Koning Willem-Alexander ontvangt maandagavond Vera Bergkamp op Paleis Huis ten Bosch. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst aan het begin van de avond bekend.

De voorzitter van de Tweede Kamer gaat op eigen verzoek langs om de koning bij te praten over het debat dat maandag in de Kamer is gevoerd over de val van het kabinet. Dat liet zij eerder in het debat weten.

Afgelopen zaterdagmiddag kreeg de koning demissionair premier Mark Rutte over de vloer. Hij kwam toen vertellen over hoe en waarom het kabinet vrijdagavond was gevallen. Rutte diende vrijdagavond schriftelijk al het ontslag van zijn vierde kabinet in bij de koning.