Koning praat met Joodse leerlingen in Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag met een Joodse winkelier en Joodse leerlingen gesproken en een multicultureel jongerencentrum bezocht in Amsterdam-Zuid. De koning besprak onder meer ervaringen met antisemitisme. Ook burgemeester Femke Halsema was bij het bezoek van de koning aanwezig.

Het bezoek komt voort uit de gesprekken die koning Willem-Alexander en koningin Máxima in februari voerden in de ambtswoning van de burgemeester, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Die gesprekken gingen over de doorwerking van de situatie in Gaza en Israël in Nederland.

De koning sprak maandag een winkelier en bezocht daarna basisschool Rosj Pina. Ook ging hij in gesprek met Joodse scholieren van naastgelegen middelbare school Maimonides en leerkrachten. De gesprekken gingen over ervaringen met antisemitisme en de gevolgen op hun leven.

Vervolgens bezocht Willem-Alexander het jongerencentrum De Rijn. Stichting Combiwel probeert onder meer vanuit deze plek bewoners van de wijk met elkaar te verbinden. Hier sprak de koning met straatcoaches en jongeren over de manier waarop ze omgaan met leeftijdsgenoten met een andere achtergrond.