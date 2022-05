Koningin Elizabeth onderweg naar Londen voor jubileum

Koningin Elizabeth is onderweg naar Londen vanwege haar jubileum. Donderdag beginnen de activiteiten om te vieren dat de koningin dit jaar zeventig jaar op de Britse troon zit. De 96-jarige Britse vorst werd door Britse media op het vliegveld van de Schotse stad Aberdeen gezien.

De koningin was vanaf donderdag in het Schotse Balmoral, waar zij een kasteel heeft. Elizabeth brengt daar graag tijd door in de natuur van de Schotse Hooglanden. De koningin brengt in het voorjaar vaker wat dagen door op het kasteel van Balmoral. Dat deed ze tot zijn overlijden vorig jaar vaak met haar man prins Philip.

De activiteiten bestaan onder meer uit de Trooping of the Colour-parade – een militaire optocht -, een concert bij Buckingham Palace en een dienst in de St. Paul’s Cathedral in Londen.