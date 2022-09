Koningin Elizabeth reikt postuum lintje uit aan John Williams

Filmcomponist John Williams heeft een erelintje gekregen. De Amerikaan is daarmee een van de laatsten die de titel Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE) krijgen van de overleden koningin Elizabeth.

Williams (90), bekend van de soundtracks van onder meer Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park en Harry Potter, krijgt het lintje vanwege zijn bijdrage aan de filmindustrie. Ook voormalig Disney-topman Bob Iger ontvangt een KBE.

Bekende gezichten als Bono, Ralph Lauren en Rod Stewart kregen de titel eerder.