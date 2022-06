Koningin Máxima ontmoet Senegalese president Macky Sall

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een ontmoeting gehad met de Senegalese president Macky Sall. Ze ontmoette hem op zijn kantoor, midden in de hoofdstad Dakar. Sall is sinds 2012 president van Senegal.

De ontmoeting met Sall, die volgde na een lunch, was de laatste officiële activiteit van de koningin in het West-Afrikaanse land. Donderdagavond vliegt zij weer naar huis. Na afloop gaf de koningin samen met de president een persconferentie in het Frans en werd er voor de internationale en nationale pers geposeerd voor een opgezette witte leeuwin.

Donderdagavond vliegt Máxima na een VN-bezoek van ruim vier dagen weer naar huis. De eerste twee dagen bracht zij door in Ivoorkust, de laatste twee in Senegal. De reis stond in het teken van financiële inclusiviteit, waar koningin Máxima zich namens de Verenigde Naties voor inzet. Financiële inclusiviteit betekent dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten als een spaarrekening, internetbankieren of de mogelijkheid tot makkelijk geld opnemen. Ivoorkust en Senegal worden beschouwd als landen met de potentie om daarin in Afrika het voortouw te nemen.