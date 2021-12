Koningin Máxima zit virtueel bijeenkomst in Bazel voor

Koningin Máxima is woensdag online aanwezig geweest bij een bijeenkomst over financiële inclusie. De vergadering vond plaats in het Zwitserse Bazel en was bedoeld voor vertegenwoordigers van de Standard Setting Bodies (SSB’s), instanties die richtlijnen opstellen voor financiële instellingen.

De koningin nam deel vanuit haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De digitale bijeenkomst werd gehouden bij de Bank for International Settlements (BIS). Máxima was aanwezig als voorzitter, net als iemand van de BIS.

Aan het begin van de bijeenkomst hield de koningin een korte toespraak over het versterken van de samenwerking tussen de SSB’s en ook met andere organisaties die zich richten op toegankelijkheid van financiële diensten. Verder heeft de koningin het gehad over de rol die digitale valuta’s innemen “in de toegang tot en het gebruik van financiële diensten”.

Bij de vergadering waren behalve de hoofden van de SSB’s, ook vertegenwoordigers van organisaties als de Alliance for Financial Inclusion, Gates Foundation en de Wereldbank Groep aanwezig.