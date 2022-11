Koningspaar en frietcultuur op nieuwe Belgische postzegels

Koningin Mathilde en koning Filip zijn de blikvangers van de nieuwe collectie Belgische postzegels, meldt persbureau Belga. De nieuwe zegels komen in de loop van 2023 in omloop. Naast het koningspaar is er ook prominente aandacht voor de Belgische frietkotcultuur, die sinds 2017 deel uitmaakt van het cultureel erfgoed, op de nieuwe postzegels.

De collectie is voor het overgrote deel op vrijdag onthuld. Alleen die van de royals worden later gepresenteerd. Dat gebeurt op de vijftigste verjaardag van Mathilde, op 20 januari, en op het ogenblik dat koning Filip tien jaar op de troon zit, op 12 juni. Het Koninklijk Paleis zal op die dagen de beeltenissen onthullen op sociale media.

Daarnaast komen er zegels met Belgische para-atleten die meedoen aan de Special Games in Berlijn. Ook Cobra, een avant-gardebeweging van dichters en schilders, die in 2023 haar 75e verjaardag viert, krijgt een plaatsje op de zegels.