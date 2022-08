Kritiek op zittende Felipe tijdens inauguratie president Colombia

Koning Felipe ligt onder vuur nadat hij afgelopen weekend tijdens de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president niet opstond toen het zwaard van vrijheidsstrijder Simón Bolívar tentoon werd gesteld. De Spaanse vorst bleef, in tegenstelling tot de rest van het gezelschap op de presidentiële eretribune, gewoon op zijn plek zitten.

De Spaanse politieke partij Podemos uit op Twitter haar onvrede over het “gebrek aan respect” dat Felipe toonde door niet op te staan toen het zwaar in een glazen urn voor het podium werd gedragen. “Het zwaard van Bolívar vertegenwoordigt de soevereiniteit van Latijns-Amerika. Koning Felipe is het enige staatshoofd dat is blijven zitten bij de inauguratie van de nieuwe president van Colombia. Een ernstig gebrek aan respect waarvoor excuses van ons land nodig zijn”, meent de groepering.

“Felipe vertegenwoordigde niet het huis van Bourbon, hij vertegenwoordigde Spanje”, twitterde partijleider Pablo Iglesias. Hij refereert daarmee aan de naam van de koninklijke familie, namens wie al sinds 1700 een lid op de Spaanse troon zit. Simon Bolívar maakte begin 1800 in Venezuela deel uit van de verzetsbeweging tegen Spanje, waartoe destijds meerdere landen in Zuid-Amerika behoorden. De vrijheidsstrijder stond aan de basis van de vorming van de landen Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela en Bolivia, die zich onafhankelijk verklaarden van Spanje.

In een reactie aan de krant El País laat het Spaanse hof weten de situatie niet te willen opblazen en geen commentaar te willen geven op de kwestie. Het tentoonstellen van het zwaard zou bovendien niet gepland zijn, waardoor niet duidelijk was welk protocol precies gevolgd moest worden wanneer het zwaard op bevel van de nieuwe president Gustavo Petro ineens werd opgehaald en gepresenteerd.