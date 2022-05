Máxima: pandemie ook positief voor inclusieve financiering

Koningin Máxima ziet ook positieve kanten aan de coronapandemie. De vorstin zegt in een interview met de Amerikaanse zender CNBC dat er daardoor op het gebied van inclusieve financiering wel wat is veranderd.

“De pandemie is voor veel landen natuurlijk heel negatief geweest, maar was ook positief”, vindt Máxima. Als voorbeeld noemt ze het feit dat landen er door de lockdowns achter kwamen dat het nodig is dat iedereen toegang heeft tot digitaal bankieren. “Overheden kwamen erachter dat dit dé manier is om geld over te maken. Zo ook voor de meest kwetsbare mensen.”

Het gebrek aan toegang tot digitale financiële diensten is een groot onderdeel van financiële ongelijkheid. “Het is zo’n belangrijke issue en door de pandemie zijn overheden het belang daarvan gaan zien.”

Bezorgd

Toch is er wereldwijd nog ontzettend veel dat moet worden gedaan voor inclusieve financiering, zegt Máxima. Het feit dat er nog altijd veel vrouwen, kleine boeren en ondernemers buiten de steden en in ontwikkelingslanden geen toegang hebben tot het internet en digitale betaaldiensten maakt haar “heel erg” bezorgd.

Máxima strijdt al jaren voor financiële gelijkheid. Dat doet zij onder meer in haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). In die hoedanigheid was ze eerder deze week ook bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. CNBC strikte de vorstin daar voor een interview dat vrijdagochtend werd uitgezonden.