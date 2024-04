Meghan lanceert aardbeienjam als eerste product lifestylemerk

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, heeft het eerste product uit haar eerder aangekondigde lifestylemerk American Riviera Orchard gelanceerd. Het gaat om potten aardbeienjam, die in een gelimiteerde oplage aan enkele bevriende influencers zijn gestuurd.

De Amerikaanse modeontwerpster Tracy Robbins deelt in haar stories op Instagram een foto van de pot. Op het crèmekleurige etiket staat naast de naam van het merk ook dat het nummer 17 van 50 is. “Ontbijt, lunch en diner zijn zojuist een beetje zoeter geworden”, schrijft ze erbij. Robbins en haar man zijn goede vrienden van Meghan en Harry.

Ook de Argentijnse socialite Delfina Balquier heeft een pot ontvangen. “Aarbeienjam maakt me vrolijk”, schrijft ze bij een foto van de pot. Balquier, die afgelopen vrijdag met haar man en Harry en Meghan bij een polowedstrijd was, heeft potje nummer 10. Aan wie de overige potten zijn gestuurd, is vooralsnog niet bekend.

Meghan lanceerde haar lifestylemerk vorige maand. Uit het een document met handelsmerkaanvragen bleek al dat de hertogin onder meer cosmetische en verzorgingsproducten op de markt wil brengen. Ook producten als inpakpapier, kalenders en briefopeners zouden tot de productlijn behoren.