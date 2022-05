Meghan trakteert Harry op kus na polo-overwinning

Meghan heeft haar man Harry zondag een welverdiende kus gegeven nadat de Britse prins met zijn poloteam een toernooi wist te winnen in Santa Barbara. De hertogin van Sussex mocht de bokaal overhandigen en liet de kans om Harry daarbij te belonen met een lief gebaar niet liggen, zo is te zien op foto’s in Britse media.

Meghan kuste ieder teamlid op de wang maar Harry, die aan het einde van het rijtje stond, kreeg zijn zoen vol op de mond. De hertogin droeg felrode lippenstift en dat zorgde ervoor dat ze Harry’s liepen ook rood kuste. Met de vinger veegde ze vervolgens zijn lippen schoon.

De 37-jarige Harry maakt sinds kort deel uit van het poloteam Los Padres. Hij speelde voorheen vaak met zijn broer William.

Volgens de Daily Mail werd het intieme moment door vele toeschouwers gezien. In het publiek waren ook enkele beroemdheden zoals comedian Rebel Wilson en actrice Abigail Spencer, die samen met Meghan speelde in de serie Suits.