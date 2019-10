Albert van Monaco bezoekt oceanencongres in Portugal

Prins Albert II van Monaco heeft maandag het 42e congres van oceaneninstituut CIESM in Portugal geopend. In de kustplaats Cascais werd Albert verwelkomd door de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa.

De prins is de voorzitter van de Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Méditerranée (CIESM). Daarom is het jaarlijkse congres een vast punt in zijn overvolle agenda.

Op het evenement praten meer dan duizend belangrijke wetenschappers over hun nieuwste bevindingen op het gebied van marien leven. Het congres duurt dit jaar vijf dagen.