Charlene van Monaco viert tiende verjaardag van foundation

Prinses Charlene van Monaco heeft de tiende verjaardag van haar foundation gevierd. In 2012 richtte Charlene de Princess Charlene of Monaco Foundation op. De 44-jarige prinses zet zich in voor een wereld waarin kinderen van alle achtergronden in een veilige omgeving kunnen leren en samenleven.

Tijdens een speech bedankte Charlene alle mensen die zich hebben ingezet voor haar foundation. “Geen van deze cijfers zouden ooit zijn bereikt en levens zouden nooit zijn gered als mensen zoals jullie niet onze visie, onze droom, zouden steunen”, aldus Charlene. “Ik wil jullie heel erg bedanken.”

Ook prins Albert, de man van Charlene, was aanwezig op de viering. Voor hem had Charlene een speciale boodschap. “Bedankt voor alles Albert. Voor je steun en vertrouwen.”