Gezondheid prinses Charlene beter maar nog steeds ‘fragiel’

Prinses Charlene van Monaco voelt zich beter sinds ze in maart de kliniek verliet waar ze werd behandeld vanwege onder meer extreme vermoeidheid. Wel zegt de 44-jarige echtgenote van prins Albert dat haar gezondheid nog steeds “fragiel” is.

Charlene doet het rustig aan. “Ik wil niets overhaasten”, legt ze uit in de krant Nice Matin. “Het is een lange, zware en pijnlijke tijd geweest. Ik voel me nu een stuk rustiger.”

De prinses kwam afgelopen najaar na een half jaar terug naar Monaco. Charlene was in haar geboorteland Zuid-Afrika voor een kort bezoek, maar bleef noodgedwongen langer omdat ze een infectie had aan haar keel, neus en oren en meerdere keren moest worden geopereerd. Bij thuiskomst was ze oververmoeid en vertrok ze naar een kliniek.

Er werd gefluisterd dat niet haar gezondheid, maar huwelijksproblemen de oorzaak waren van de afwezigheid van Charlene. Dit tot grote irritatie van de prinses, die blij is met hoe haar man met de roddels is omgegaan. “Wij hebben net als iedereen emoties en kwetsbaarheden, maar door de vele media-aandacht voor onze familie wordt elke vorm van zwakte breed uitgemeten.”