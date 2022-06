Prins Albert: Charlene maakte moeilijke tijd door

Prins Albert van Monaco heeft in een interview met Journal de Dimanche teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarin zijn vrouw prinses Charlene vanwege gezondheidsproblemen enkele maanden in het buitenland verbleef. Hij noemt het een zware periode en geeft toe dat het “een test” was voor het koppel en voor het hele gezin.

“Het was vooral een test voor mijn vrouw, die veel leed en moeilijke tijden doormaakte, ver weg van haar familie. Maar ook een test voor onze kinderen en voor mezelf”, zegt Albert. “We hebben de prinses erg gemist en we waren zeer gekwetst door de kwaadaardige geruchten die de ronde deden.” Daarmee refereert hij aan de roddels dat hun huwelijk in zwaar weer zou verkeren. “Maar ondanks de afstand konden we toch bij elkaar blijven. We spraken elkaar vaak.”

De terugkeer van Charlene naar Monaco in maart noemt de prins “het mooiste dat kon gebeuren”. “Ze is beter, we kunnen eindelijk tijd samen doorbrengen. Opluchting en vreugde voor ons allemaal.”

De 44-jarige prinses worstelde het afgelopen jaar met haar gezondheid. Ze verbleef zeven maanden in haar geboorteland Zuid-Afrika vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Ze werd daarvoor meerdere keren geopereerd. Vanwege complicaties duurde het herstel enkele maanden. Eind mei liet Charlene in een interview weten dat ze zich beter voelt, maar dat haar gezondheid nog steeds “fragiel” is. Zaterdag maakte het paleis van Monaco bekend dat ze positief is getest op corona.