Prins Albert en prinses Charlene bezoeken de paus

Prins Albert en prinses Charlene van Monaco zijn woensdag naar Vaticaanstad afgereisd. Het echtpaar ging daar op audiëntie bij de paus.

De drie hadden een privéontmoeting die volgens lokale media 25 minuten duurde. Paus Franciscus gaf het echtpaar na afloop een bronzen beeldje cadeau. Albert en Charlene hadden voor de paus een schets meegenomen van de kapel van Johannes de Doper in het paleis van Monaco.

De prinses is de laatste tijd weer vaker aan het werk. Charlene worstelde met haar gezondheid en werd in haar geboorteland Zuid-Afrika meerdere keren geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Sinds maart is ze weer thuis.