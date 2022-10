Prins Albert leeft mee met president Biden na orkaan Ian

Prins Albert van Monaco heeft een bericht gestuurd aan de Amerikaanse president Joe Biden. Daarin sprak hij zijn medeleven uit voor de slachtoffers van de verwoestende orkaan Ian, die afgelopen week de Verenigde Staten trof. Het dodental als gevolg van de orkaan is opgelopen tot boven de honderd. Veruit de meeste slachtoffers vielen in de staat Florida.

“Het is met grote emotie en verdriet dat ik heb kennisgenomen van de verwoestende gevolgen van de orkaan Ian in Florida, met name in de stad Fort Myers, waardoor helaas veel doden zijn gevallen”, schrijft Albert in een bericht aan de Amerikaanse president. “Sta mij toe in deze tragische omstandigheden mijn welgemeende condoleances over te brengen aan de families van de slachtoffers.” De prins loofde ook de hulpdiensten die in de staten Florida en South Carolina aan het werk zijn om mensen te helpen.

Ian ging woensdag als een orkaan van de (op een na hoogste) categorie vier met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan land in Florida. De orkaan, een van de krachtigste die de VS heeft getroffen, veroorzaakte stortbuien en stormvloeden en richtte een spoor van vernieling aan. Zo werden hele wijken weggevaagd en elektriciteitspalen en bruggen weggeslagen.