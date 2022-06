Prinses Charlene test positief op corona

Prinses Charlene van Monaco heeft positief getest op Covid-19. Dat heeft het paleis van Monaco in een persverklaring laten weten. De 44-jarige prinses zal in overeenstemming met de geldende gezondheidsregels een aantal dagen in isolatie gaan.

Charlene verscheen een week eerder nog in het openbaar samen met haar man prins Albert en hun kinderen. Zij waren aanwezig bij de Grand Prix van Monaco en kwamen in actie tijdens de prijsuitreiking.

Het paleis heeft verder laten weten dat haar gezondheidstoestand geen reden tot zorg is. De prinses worstelde het afgelopen jaar met haar gezondheid. Zij verbleef een aantal maanden in haar thuisland Zuid-Afrika vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Ze werd daarvoor meerdere keren geopereerd. Vanwege complicaties duurde het herstel enkele maanden. Eind mei liet Charlene in een interview weten dat ze zich beter voelt, maar dat haar gezondheid nog steeds “fragiel” is.