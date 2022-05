Prinses Charlene voor het eerst in tijden in openbaar gezien

Prinses Charlene van Monaco is voor het eerst in het openbaar gespot sinds ze is hersteld van meerdere operaties. Samen met haar man prins Albert en hun kinderen, de tweeling prinses Gabriella en prins Jacques, was ze bij de wereldkampioenschappen Formule E in Monaco.

Op foto’s is te zien dat ze vanaf een verhoging naar de race met elektrische sportwagens kijken, waarbij Gabriella en Jacques hun vingers in hun oren houden vanwege herrie. Het gezin zag hoe de Belg Stoffel Vandoorne (Mercedes) de race op het beroemde stratencircuit won. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) reed naar de tweede plaats.

Charlene keerde vorige maand terug naar Monaco nadat ze zes maanden in haar geboorteland Zuid-Afrika verbleef vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Daarvoor werd ze meerdere keren geopereerd. Vanwege complicaties duurde het herstel enkele maanden.