Prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft het voorzitterschap van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) neergelegd. Hij is opgevolgd door Tjibbe Joustra, eerder bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook zijn opvolger.

Van Vollenhoven beëindigt zijn bemoeienissen met SMV niet geheel. Hij is erevoorzitter geworden en zal een aantal lopende projecten voortzetten, liet de stichting weten. Centraal staat daarbij de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.

SMV richt zich op het bevorderen van de veiligheid(szorg) in Nederland. De stichting is in 1986 opgericht onder de naam Stichting Maatschappij en Politie en heeft sinds 2012 de huidige naam.