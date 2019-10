Koning Willem-Alexander heeft maandagavond in de Ridderzaal gedineerd met een aantal topwetenschappers. In Den Haag vond de twintigste editie van de Avond van Wetenschap & Maatschappij plaats, waarbij wetenschappers en prominenten uit andere sectoren elkaar ontmoeten.

De Avond is in 2000 in het leven geroepen om het maatschappelijk belang van wetenschap te onderstrepen en te laten zien waar en op welke manier wetenschap terug te vinden is in het dagelijks leven. Naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeksthema’s spreken topwetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij met elkaar. Zo schoven onder anderen Robbert Dijkgraaf, Diederik Jekel en Alexander Rinnooy Kan aan.

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikte de Huibregtsenprijs uit. De prijs, die sinds 2005 wordt toegekend, gaat naar een wetenschapper die vernieuwend onderzoek heeft gedaan dat concreet toepasbaar is in de maatschappij. Dit jaar wordt voor het eerst ook de Irispenning voor Excellente Wetenschapscommunicatie uitgereikt.