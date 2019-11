Koning Willem-Alexander kwam woensdagmorgen goed voorbereid naar de vliegbasis in Leeuwarden. Hij wist dat ook hij geen mobiele telefoon of andere apparatuur mee naar binnen mocht nemen. Die bleven dan ook achter in de auto toen de koning begon aan zijn werkbezoek dat met name in het teken stond van de jongste aanwinst van de Koninklijke Luchtmacht: ‘de onzichtbare’ F-35.

Over dat toestel, dat de rankere oude vertrouwde F-16 moet vervangen, is eindeloos gediscussieerd, maar na meer dan twintig jaar staat er sinds afgelopen donderdag dan eindelijk een exemplaar in Leeuwarden. Het vliegtuig moest vervolgens meteen al in onderhoud omdat het door de brandweer er ter verwelkoming gespoten schuim schadelijk zou kunnen zijn voor het functioneren.

Het toestel, dat speciaal voor de koning op een mooie plek in de hangaar werd neergezet, heeft nummer F-009. In de Verenigde Staten zijn namelijk al acht Nederlandse F-35’s, die daar worden gebruikt voor de training van de piloten. Willem-Alexander mocht een kijkje nemen in de cockpit en daar had hij zichtbaar veel plezier in. Helemaal echt werd het niet, want hij kreeg geen helm op en het dak bleef ook open.

Bijzondere geste

Kort daarvoor had de koning al indruk gemaakt op het aanwezige vliegend personeel door in de simulator de F-35 in één vloeiende beweging in de lucht te tillen en zonder brokken te maken een virtueel rondje te vliegen en ook weer foutloos te landen. “Dat doen niet veel vips hem na”, stelde de luchtbasiscommandant bewonderend vast.

Maar zo gek was het ook weer niet. Willem-Alexander is een ervaren piloot en vliegen is behalve bijbaan ook een passie. En hij heeft het niet van vreemden. Grootvader prins Bernhard stond immers in 1943 aan de wieg van het 322 Squadron waar hij nu te gast was. Als aandenken aan zijn visite kreeg de koning een houten model van de F-35. “Stealth”, vroeg hij grappend, terwijl hij dankte voor de bijzondere geste.

Voorproefje

Ook ontving hij een badge met daarop ‘F-35’ en een ‘naamplaatje’. Hij verwisselde daarvoor meteen zijn badge van de F-16, waarmee hij nog zelf heeft gevlogen. Er moest echter plaats worden gemaakt voor nog een badge. “Dat mag wel niet, badges van twee verschillende squadrons op een uniform, maar dit is Leeuwarden”, vergoelijkte Willem-Alexander de handeling.

De tweede badge was voor de volgend jaar verwachte op afstand bestuurbare, onbemande MQ-9 Reaper. De luchtmacht krijgt er daar vier van en in Leeuwarden kreeg de koning alvast een voorproefje van de mogelijkheden.