Koning Willem-Alexander laat initialen achter in Eindhoven

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Eindhoven de Brainport Industries Campus officieel geopend door een kunstwerk te onthullen van de Eindhovense kunstenares Juul Rameau. Daarvoor moest Willem-Alexander door de knieën, want hij legde in de vloer een laatste grote munt met zijn eigen initialen erop.

Brainport Industries Campus is een ontwikkel- en productielocatie voor bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector. Uiteindelijk wil Brainport Industries Campus de Fabriek van de Toekomst creëren. Op termijn zullen vijf fabrieken ontstaan op een terrein van 200 hectare. De eerste werd geopend door Willem-Alexander.