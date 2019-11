Koningin Máxima is ook in het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show van NPO Zapp (NPO 3) te zien. Ze ontvangt opnieuw een aantal muzikale kinderen die komen praten over het instrument dat ze bespelen. Voor het eerst gebeurt dat in Paleis Huis ten Bosch, waar het koningspaar sinds kort woont.

Het hof plaatste vrijdag een nieuw fragment van een van de bezoekjes op sociale media. Rianna laat de koningin haar accordeon van 7,5 kilo zien. “U mag wel even voelen”, biedt ze aan. “Wow”, prijst Máxima het meisje als zij de enorme trekzak in haar handen heeft genomen. “Als je trekt, komt er lucht bij”, legt Rianne ondertussen uit.

De 10-jarige Marijn bekent aan de koningin dat de buren niet blij zijn met zijn drumstel. En Jamiro leert Máxima in het fragmentje hoe zij met een elastiekje of met haar mond muziek kan maken.

Muziek in de klas

Zaterdag is op NPO Zapp weer een aflevering te zien van de Lang Leve de Muziek Show. In het programma gaan schoolklassen de strijd aan voor een plekje in de grootste schoolband van Nederland. De wedstrijd wordt jaarlijks afgesloten met Het Kerst Muziekgala.

Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. In die rol zet ze zich ook in voor de stichting Meer Muziek in de Klas.