Koningin Máxima is trots op haar dochter Amalia. Zij ziet de prinses, die volgende week zestien jaar oud wordt, veranderen van een meisje in een jonge vrouw. “Ze groeit snel, ze groeit mooi”, aldus Máxima in een exclusief interview met RTL Boulevard. “Ze is een fantastische dochter… Een fantastische vriendin. Ik ben apetrots op haar.”

Er wordt op 7 december wel feest gevierd in het grondig gerenoveerde Paleis Huis ten Bosch in het Haagse Bos. “We zullen echt enorm zingen en op naar de komende twee jaar. Waarschijnlijk de laatste twee jaar in huis, dus daar moet ik echt van genieten”, merkt de koningin op. “Het kan heel snel gebeuren.”

Het wordt echter geen knalfuif, waarschuwt Máxima. “Het wordt niet groots gevierd. Ze moet heel veel werk doen voor school. Het is het einde van het jaar en Sinterklaas; allerlei festiviteiten.” Máxima liet zich interviewen in Pakistan na een driedaags werkbezoek voor de VN.