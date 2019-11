Pakistaanse media berichtten en speculeerden vrijdag al voor de aankondiging van de Rijksvoorlichtingsdienst over een bezoek van koningin Máxima aan hun land. Dat leidde op sociale media zelfs tot enige euforie. “Na het succesvolle bezoek van het Britse koninklijk paar komt nu de Nederlandse koningin Máxima naar Pakistan”, luidde een tweet.

Het Britse paar is de hertog en hertogin van Cambridge, William en Catherine, die vorige maand een officieel bezoek brachten aan Pakistan. Máxima komt eind deze maand echter niet als Nederlandse koningin naar Islamabad en Lahore, maar als speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat ze ook koningin is, is daarbij eigenlijk bijzaak.

Het VN-kantoor in Islamabad probeerde vrijdagmiddag, toen de visite in Den Haag was bevestigd, dan ook meteen om het beeld te corrigeren. “Koningin Máxima van Nederland bezoekt Pakistan in haar functie als speciaal vertegenwoordiger van de VN om te praten over de voortgang bij de toegang tot financiële diensten”, aldus de mededeling.

Vergaderzalen

Daarmee liet de VN meteen weten dat anders dan bij William en Catherine, die vanuit Pakistans lidmaatschap van het Gemenebest een rol hadden, de koningin geen sociaal-culturele uitstapjes op haar programma zal hebben. Wanneer ze buiten de vergaderzalen komt, is het om te zien hoe projecten die mensen beter toegang moeten geven tot financiële diensten – in Pakistan heeft 80 procent van de bevolking dat niet – in de praktijk werken.

Máxima was in februari 2016 ook in Pakistan. Sindsdien zit er een geheel nieuwe regering en is er slechts geringe vooruitgang geboekt.