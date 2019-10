Koning Willem-Alexander kan binnenkort zijn eigen paleis Huis ten Bosch in handen houden. Ter ere van het 100-jarig bestaan van luchtvaartmaatschappij KLM is maandag het honderdste Delfts blauwe huisje gepresenteerd. Het jubileumexemplaar is een miniversie van het woonpaleis van de koning en zijn gezin in Den Haag.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door KLM-topman Pieter Elbers. “Paleis Huis ten Bosch staat voor mij symbool voor de speciale relatie die KLM heeft met Nederland en het koninklijk huis in het bijzonder. Ik ben dan ook trots met de keuze voor dit 100e KLM huisje”, zei hij tegen de honderden aanwezigen in de tot evenementenhal omgetoverde KLM-hangar op Schiphol.

De bekende huisje met drank worden al sinds 1952 uitgedeeld aan klanten in de KLM-businessclass. Het zijn replica’s van bijzondere gebouwen in Nederland. Paleis Huis ten Bosch is niet het eerste paleis waarvan KLM een miniatuurversie laat maken, ook het Koninklijk Paleis Amsterdam kreeg die behandeling. Het Paleis op de Dam werd jarenlang uitgedeeld aan echtparen die op huwelijksreis waren. In 2013 werd het paleis nogmaals uitgedeeld. Toen aan reizigers die op 30 april, de dag waarop Willem-Alexander werd ingehuldigd in Amsterdam, per businessclass reisden.